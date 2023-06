Ghost va sortir une édition box-set pour son dernier album en date, Impera , le 28 juillet prochain. Les détails sont dans la suite. [ plus de détails : site ] [ plus d'infos ]

* 6000 unités Individuellement numérotées sur médaillon en cuivre

* Impera et Live from the ministry EP en double vinyl colorés (bleu ciel et or) avec gravure sur la face D, contenus dans une pochette avec lumières

* Jaquette de 28-pages pour Impera

* Phantomime EP sur vinyl "black ice " avec un artwork exclusif

* Une reprise inédite pour "Stay" sur un single 7-pouces en édition limitée "orchid" avec gravure sur la face B

* Un livre photo de 22-page en reliure épaisse

* 18x24 poster "Spillways"

* Un kit de scélement en cire "GHOST" qui contient 3 chandelles colorées et 3 tampons avec des designs différents contenus dans une pochette en satin avec le logo du groupe brodé

* Le tout contenu dans une boite avec logo du groupe sur blason en cuivre.