Tarja Turunen, l'ex chanteuse de Nightwish sortira Rocking heels: Live at metal church le 11 août via earMUSIC. Le concert a éte donné en 2016 devant 300 fans lors d'une cérémonie d'ouverture du Wacken Open Air festival. "Numb" de Linkin Park a été repris lors de cette performance, et ça s'écoute dans la suite. [plus d'infos]