Josh Homme, le frontman de Queens of the Stone Age a révélé avoir été diagnostiqué avec un cancer l'année dernière. Sans entrer trop dans les détails, il a affirmé avoir été opéré pour enlever la (les) tumeur(s). Le tout en même temps que son compliqué divorce avec Brody Dalle. Il est toujours en récupération, et a encore des douleurs de temps à autres.