Après plus de 50 ans dans l'industrie musicale, Geezer Butler (bassiste de Black Sabbath, Deadland Ritual) prend sa retraite. Le bassiste a annoncé la nouvelle lors d'une interview avec Rolling Stone magazine à propos de son nouveau livre, 'Into The Void'. Butler avait considéré arrêter avant la pandémie, lorsqu'il tournait avec Deadland Ritual. Il a réalisé à l'époque que repartir de zéro avec un nouveau projet, sans le luxe auquel il était habitué ne lui convenait plus.