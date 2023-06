Des vidéo de fans (chaîne YouTube de Mats Rindemark) ont fait surface sur le net, montrant les premières performances de Tony Harnell, qui est revenu au sein de TNT au Sweden Rock Festival in Sölvesborg, en Suède. Harnell a quitté et rejoint TNT plusieurs fois durant les 40 ans de carrière du groupe. [plus d'infos]