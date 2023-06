Les vétérans du rock de Tesla ont sorti un nouveau live album en mai dernier, Full throttle live. Le LP inclut le dernier single du gourpe, "Time to rock!", ainsi que d'autres morceaux, enregistrés en août dernier à Sturgis, en Dakota du sud. Le groupe a partagé la vidéo de "Miles away", dispo dans la suite. [plus d'infos]