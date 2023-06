Joan Jett And The Blackhearts a sorti son nouvel EP, Mindsets sur le label indépendant de Jett, Blackheart Records. Le single "If you're blue" est dispo dans la suite. [ plus d'infos ]

"Mindsets" track listing:



01. If You're Blue*

02. Whiskey Goes Good**

03. Shooting Into Space*

04. Rearview Mirror*

05. Before The Dawn*

06. (Make the Music Go) Boom*



* Written by Joan Jett and Dougie Needles

** Written by Dougie Needles