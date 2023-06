Opeth a partagé des liens vers les remasterings de leur 3 premiers albums : Orchid (1995), Morningrise (1996) et My arms your hearse (1998). Ce sont les célèbres Abbey Road studios de Londres qui se sont chargés du remaster cette année. Les ré-issues sont disponibles en téléchargement ou vinyle.

[ Orchid: Linktree / Morningrise: Linktree / My arms your hearse: Linktree ]