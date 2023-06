JAAW, groupe de post industriel anglais fondé par Andy Cairns (Therapy?), Jason Stoll (Mugstar, Sex Swing), Wayne Adams (Petbrick, Death Pedals, Big Lad) et Adam Betts (Three Trapped Tigers, Goldie, Squarepusher), a sorti un nouveau single intitulé "Total protonic reversal". Il est extrait de Supercluster, sorti le 26 mai chez Svart Records [plus d'infos]