Slipknot vient de clipper un instrumental appelé "Death march". Le clip a été partagé juste quelques heures après que le groupe aie joué leur premier concert avec leur nouveau membre mystère en Autriche. Cette vidéo, partagé hier, était en fait un prémice à l'annonce d'un nouvel EP de 20 minutes appelé Adderall , qui comporte 6 morceaux basés sur le morceau "Adderall" (un rough mix, une version sans intro, une instrumentale, etc) [ Adderall EP : Spotify ] [ plus d'infos ]





Slipknot: Aderall EP Tracklist

1. Death March

2. Adderall (No Intro)

3. Adderall (Rough Demo)

4. Red or Redder

5. Adderall (Instrumental)

6. Hard to Be Here