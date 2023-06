Petit rappel : dans un mois débutera les festivités du festival Plane'R Fest à Colombier-Saugnieu (69), les 7 et 8 juillet. Seront présents sur les scènes Terminal 1 et 2 : Blind Guardian, Carpenter Brut, Mass Hysteria, Alcest, Paradise Lost, Myrath, Loudblast, Crisix, Ten56., Suasion, Nightmare, Visions Of Atlantis, Resolve, Akiavel, Bad Situation, ODC, Last Addiction, Ever After et Kamizol-K. Toutes les infos sont à la suite.

[ Plane'R Fest: Site officiel ]