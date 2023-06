Black Country Communion, le super groupe qui rassemble le guitariste Joe Bonamassa, le chanteur /bassiste Glenn Hughes (ex-Deep Purple, ex-The Dead Daisies), le batteur Jason Bonham (Led Zeppelin reunion) et le claviériste Derek Sherinian (ex-Dream theater, ex-Alice Cooper, Sons Of Apollo), serait entré au Sunset Sound studio à Hollywood pour commencer l'enregistrement de son 5e album, pour le moment appelé BBCV.