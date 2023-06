Le bordelais Farewell dévoile un artwork ainsi qu'un court extrait (sur leur site en lien ci-dessous) de son nouvel album nommé Banjo rainbow attendu le 7 novembre 2023. Il fera donc suite à Living ends sorti en 2015, Sequoia en 2016 et Spinoza en 2021. Ce nouvel album s'annonce plus sombre et punk que les précédents.

