Slipknot a annoncé s'être séparaé de Craig Jones, leur claviériste / sampleur. Aucune raison pour son départ n'a été donnée. Le groupe a ensuite retiré cette annonce et a partagé à la place la photo d'un potentiel nouveau membre masqué sur Twitter, qui est apparu sur scène au festival Nova Rock en Autriche avec le groupe. Les rumeurs vont bon train, et l'une d'entre serait que Craig n'aurait pas quitté le groupe, mais tout simplement changé de masque. [plus d'infos]