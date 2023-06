Jonathan Personne, connu aussi comme chanteur et guitariste au sein du groupe Corridor, a présente un vidéoclip pour la chanson "Deux yeux au fond d'une pièce noire", extrait de son album homonyme sorti en août 2022. Il annonce deux dates en France : le 16 août au Supersonic à Paris, et le 17 août à la Route du Rock . [plus d'infos]