Pour la toute première fois (toute toute), Brian Eno (Roxy Music) partira dans une tournée solo appelée 'Ships across Europe' cet automne. La tournée gravite autour de son album de 2016 The ship, mais comptera également d'autres morceaux de son catalogue. Il sera accompagné de l'orchestre Philamornique de la mer baltique (Baltic Sea Philharmonic orchestra), ainsi que de ses collaborateurs de longue date: Leo Abrahams et Peter Chilvers.