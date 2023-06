Les Guns N' Roses ont commencé leur nouvelle tournée 2023. Lors du premier concert à Abu Dhabi, le groupe a joué 3 titres qui n'étaient pas apparus sur leur set list depuis plus de 30 ans: "Bad obsession" de Use your illusion I, "Pretty tied up " de Use your illusion II et "Anything goes" de Appetite for destruction. Le groupe y a également interprété "TV eye" des Stooges chanté par Duff pour la première fois. [plus d'infos]