Après plusieurs EP, un double album et une flopée de singles, [[Jose and the Wastemen délivrera en octobre 2023 un EP nommé Monkey on my back. Enregistré live par Lam Son Nguyen (Feverish, Decibelles, The Firecrackers), il est précédé d'un single : "Am I Mad" à retrouver à la suite. [plus d'infos]