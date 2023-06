Lors de leur concert d'inauguration de 'The Atlantis', une nouvelle salle de convcert à Washington, les Foo Fighters ont repris les Bad Brains en jouant "At the Atlantis". La troupe a invité le chanteur de Scream, Pete Stahl, sur ce titre. Scream était le premier groupe que Dave Grohl a joint en tant que batteur. Ca se regarde dans la suite [plus d'infos]