Après la sortie d'un premier single ("Harvest") en mars, le supergroupe Empire State Bastard a annoncé la sortie en septembre de Rivers of heresy, son premier album. "Stutter" est le dernier single révélé du disque. Pour rappel, le groupe rassemble le frontman Simon Neil (Biffy Clyro), le guitariste Mike Vennart (Oceansize, Vennart, Biffy Clyro live), et le batteur Dave Lombardo (Mr. Bungle, ex-Testament, Suicidal Tendencies, ex-Slayer). [plus d'infos]