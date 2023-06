La marque de guitare Kramer accueille Dave Mustaine (Megadeth) dans leur lineup d'artistes avec la sortie de la Kramer Dave Mustaine Vanguard. La pelle est déclinée en ébène, gris métalisé, et en édition limitée "Rust In Peace" en vert "Alien Tech". La collection Dave Mustaine Collection est disponible dès maintenant sur le site de la marque et chez les distributeurs agréés.

