Les Johnny Mafia accueillent des copains pour la fête de la musique à Sens, le 21 juin. Sur la scène, on y trouvera Mss Frnce, Johnnie Carwash, Dye Crap, Gurl, The Huile et Electrik Cellar. Sauf que la capitale du monde n'est même pas capable de filer un petit billet pour l'organisation puisque les organisateurs demandent de l'aide. Tout ça se passe à la suite.

[ Cagnotte: Leetchi ]