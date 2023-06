A way of life, le troisième album studio de Suicide, a fait l'objet d'une réédition à l'occasion de son 35e anniversaire. Le disque, sorti à l'origine par le duo Alan Vega et Martin Rev en 1988, a été entièrement remasterisé par Denis Blackham de Skye Mastering, qui a travaillé sur la récente compilation Surrender de Suicide, ainsi que sur les récentes rééditions remasterisées du premier et du deuxième album du groupe. L'édition de luxe d'A way of life comprend cinq titres bonus, découverts par Jared Artaud alors qu'il travaillait sur les archives de Vega Vault. La réédition est disponible depuis le 26 mai (via Mute / BMG). Découvrez ci-dessous la reprise live inédite de Suicide de "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen enregistrée à Paris en 1988.

