La chaîne YouTube de Pat Max a partagé des vidéos du (vraissemblablement) dernier / ultime concert de Mörglbl au Brin de Zinc (Savoie) en avril dernier. Le guitariste Christophe Godin a déclaré ne plus être intéressé dans la musique instrumentale, et se focalise (avec ses 2 autres compères de Mörglbl) sur son groupe The Prize.

