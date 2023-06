Dieth, le nouveau projet de David Ellefson (ex-Megadeth, basse), Guilherme Miranda (ex-Entombed A.D., guitare / chant) et Michał Łysejko (ex-Decapitated, batterie), a partagé un nouveau single intitulé "Walk with me forever" issu de leur premier abum, To hell and back, sorti hier chez Napalm Records. Ce sera la première fois de sa carrière qu'Ellefson se retrouve au chant sur un titre. [plus d'infos]