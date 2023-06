Après être sorti de son hiatus avec "No rest no end" puis une reprise de Death, Dååth revient avec "Purified by vengeance". Un nouvel inédit sur lequel la formation de death metal progressif invite Mark Holcomb (le guitariste de Periphery) ainsi que le sound designer Mick Gordon (qui a, entre autres, composé la bande originale de nombreux jeux-vidéos comme Doom, Wolfenstein ou Atomic Heart). Ca s'écoute à la suite. [plus d'infos]