Fantômas s'est réuni à l'arrache lors du concert final de la tournée Mr Bungle / Melvins le 24 mai dernier. Patton, Dunn et Lombardo ont été rejoint sur scène par Buzz Osborne ( Melvins ) Scott Ian (Anthrax) et Trey Spruance ( Mr Bungle ) pour jouer "Sudden Death" de Mr Bungle et "Experiment in terror" de Fantômas. [plus d'infos]