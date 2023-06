United Guitars revient avec un nouveau clip, celui de "Starry-eyed dreamers". Ce dernier est un single extrait de Vol.4, le prochain double album du projet qui réunira des guitaristes aussi divers et talentueux que Saturax, Yvan Guillevic (Heart Line), NeoGeoFanatic (ADX) ou encore Ludovic Ergaz (initiateur de United Guitars et rédacteur en chef de Guitare Xtreme Magazine). Il sortira le 23 juin chez Mistiroux Productions. [plus d'infos]