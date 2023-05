En attendant le prochain Paris Popfest les 28, 29 et 30 Septembre, le festival organise au Hasard Ludique le 2 juin prochain le concert solo de The Hidden Cameras, accompagné des anglaises de Panic Pocket et de Sylvia Hansel. Toutes les infos à la suite. Pour information, les canadiens fêtent les 20 ans de la sortie de leur premier album, que l'on vous partage à la suite.

