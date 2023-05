Buck Meek, auteur-compositeur-interprète notamment connu comme le guitariste de Big Thief, annonce la sortie de son nouvel et troisième album solo, Haunted mountain, pour le 25 août chez 4AD et en dévoile un premier extrait éponyme co-écrit avec son amie et idole de longue date, Jolie Holland. Buck Meek sera en concert le 06 septembre au Hasard Ludique à Paris. [plus d'infos]