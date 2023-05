Les Belges Kookaburra (garage-fuzz-psyché) vont sortir le 12 juin un EP nommé Spot me from outer space via Idiotape Records (France), Gazer Tapes et Rockerill Records (Belgique). Le clip de "Chopra nightstore" est à voir à la suite. Ils seront à l'International à Paris le 23 juin en compagnie de Seesters et AVC. [plus d'infos]