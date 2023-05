Karras, la formation composée de Yann Heurtaux (Mass Hysteria), Etienne Sarthou (Deliverance, ex-AqME) et Diego Janson (Sickbag), est de retour avec We poison their young. Ce nouvel et second album sortira cet automne via le label américain M-Theory Audio. En attendant, le groupe délivre un 1er extrait de 8 secondes avec "Demons got rhythm". [plus d'infos]