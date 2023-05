En novembre 2021, les néerlandais De Staat ont lancé leur projet Red, Yellow, Blue, à savoir sortir de nouvelles compositions réparties sous différentes couleurs en fonction de leurs "sonorités" (le rouge pour le côté sombre, le jaune pour les chansons dansantes et le bleu pour la mélancolie). Le "Red" et le "Yellow" sont sortis en 2022, et le "Bleu" en mars dernier. Le 2 juin, le tout sera compilé et sortira dans une "box" vinyle et CD. Les commandes sont à la suite, avec leur dernier clip en date, celui de "Running backwards into the future" (extrait de "Blue").

