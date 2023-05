Si tu aimes les derniers albums de Gilla Band ou The Psychotic Monks, alors jette-toi sur Model/Actriz et leur dernier album en date, Dogsbody. Le post-punk industriel de ce quatuor de Brooklyn ont livré deux clips visibles à la suite. Ils seront le 9 juin à l'International à Paris et le 10 juin à Rennes pour le festival Pies Pala Pop. [plus d'infos]