Paru le 7 avril via Dead Oceans, Rat saw god, le dernier album des shoegazeurs américains de Wednesday, est à découvrir à la suite, ainsi que le clip de "Quarry". Ils joueront le 1er juin à l'International à Paris, mais c'est complet, une séance de rattrapage est possible le 25 octobre au Point Éphémère à Paris. [plus d'infos]