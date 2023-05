Programmation par jour :



Jeudi 17 août 2023 : A.A Williams * Angelus Apatrida * Burning Witches * Hällas * Hatebreed * Kadavar * Royal Republic * Steve'n'Seagulls * Ugly Kid Joe * The Psychotic Monks * Warbringer * Wolfmother * Zeal & Ardor + Coroner + Komodor + Long Distance Calling + TBA



Vendredi 18 août 2023 : EPICA + Arka'n Asrafokor * Boisson Divine * Brieg Guerveno * Carcass * Crisix * Deicide (Legion set) * Déluge * Esthesis * GGGOLDDD * Haken * Health * Hrafngrímr * Humanity's Last Breath * Hypno5e * IC3PEAK * Insomnium * Lili Refrain * Luc Arbogast * Marduk * Napalm Death * Psychonaut * Terror * Uuhai * Vio-lence * Wardruna + TBA



Samedi 19 août 2023 : Amenra * Birds in Row * Bleed From Within * Brutal Sphincter * Brutus * Bullet For My Valentine * Coilguns * Der Weg Einer Freheit * Dog Eat Dog * Gatecreeper * Little Big * Ludwig von 88 * Pénitence Onirique * Rectal Smegma * Russian Circles * Sylvaine * The Toy Dolls * Washington Dead Cats * Watain + Gama Bomb + Scarlxrd + Sodom + Sortilege + TBA



Dimanche 20 août 2023 : 1914 * ABBATH * Alestorm * Archspire * Biohazard (Original Line-up) * Carpenter Brut * Cave In * Church of Misery * Converge * Crowbar * Dieth * Dying Fetus * Elder * Heart Attack * Kabbalah * Landmvrks * Messa * Nostromo * Orpheum Black * Rise of the Northstar * Shadow of Intent * Soen * Stick to Your Guns + Bell Witch + TBA