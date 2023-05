Les Tambours du Bronx vont partager la scène en mars 2024 avec trois formations rock/métal que sont Klone, Nanowar Of Steel et Psykup. Ça se passera le 29 mars à Toulouse (Le Bikini), le 30 mars à Lyon (Transbordeur) et le 31 mars à Paris (Le Trianon). On rappelle que les joueurs de bidons sortiront Evilution le 1er juin. [plus d'infos]