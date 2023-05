Rock En Seine version 2023 vient de clore sa programmation. Parmi les derniers artistes ajoutés figurent Brutus, Chromeo et Young Fathers. Notez que le festival francilien propose une scène à des artistes en devenir (ou pas) sélectionnés par un jury (En Attendant Ana, Blumi...), ainsi qu'une autre dédiée aux musiques rock où seront notamment présents Be Your Own Pet, Coach Party, Parlor Snakes ou encore les Pogo Car Crash Control.

