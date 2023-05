Last In Line, le groupe qui rassemble le frontman Andrew Freeman, le bassiste Phil Soussan (ex-Ozzy Osbourne), le guitariste Vivian Campbell (Def Leppard) et le batteur Vinny Appice (ex-Black Sabath), a clippé "Bastard son", titre tiré de Jericho, leur 3e album sorti en mars dernier. [plus d'infos]