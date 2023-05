John Corabi (ex-Mötley Crüe) est de retour chez The Dead Daisies. Il avait officié au sein du groupe de 2015 à 2019. Un nouveau bassiste, Michael Devin (ex-Whitesnake), a également joint le collectif. Un best-of est attendu pour le mois d'août. Dernière info enfin, le groupe sera en tournée européenne en novembre avec deux dates françaises détaillées ci-après. [plus d'infos]