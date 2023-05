Le duo Abélard annonce son premier album Rammstein on piano, pour le 9 juin chez Decca Records / Universal. Un titre relativement explicite pour un disque qui regroupe des versions instrumentales inédites des plus gros tubes de la légendaire formation allemande. Avant de les (re)découvrir au Stade de France le 22 Juillet prochain, nous vous invitons à découvrir leur adaptation piano de "Deutschland". Les filles partiront avec Rammstein lors de leur tournée européenne Stadium Tour. [plus d'infos]