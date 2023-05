Rappel (bis) : Le Kreiz Y Fest, tout nouveau festival rock/metal en centre Bretagne, à Glomel (22) accueillera, le 27 et 28 mai, Igorrr, Loudblast, Sidilarsen, Les Ramoneurs de Menhirs, Shaârghot, Knuckle Head, Horskh, Pensées Nocturnes, FauxX, ACOD, Moundrag, Jours Pâles, Triskill, Dätcha Mandala, AMZERA, Ladies Ballbreaker, Black Chamber Orchestra, Skorbut, Tranzat, We Love You All et Pulverdampf. Si tu veux avoir plus d'infos sur l'évènement, un petit clic ci-dessous. Pour info, il ne reste plus qu'une poignée de pass 2 jours en vente en ligne. Bientôt, seuls les pass 1 jour seront disponibles en prévente.

[ Kreiz Y Fest: Site officiel ]