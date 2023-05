On vient d'apprendre le retour surprise de Khanate, combo doom metal New-Yorkais mené notamment par Stephen O'Malley de Sunn O))), En effet, le groupe vient de sortir un album de 3 titres nommé To be cruel chez Sacred Bones. Il est en écoute à la suite. À noter que Khanate n'avait rien sorti depuis Clean hands go foul (2009). [plus d'infos]