Le 13 juin, Spoon sortira Memory dust, un EP comprenant 3 nouveaux titres dont "Sugar babies" (qui se trouve à la suite) et une reprise de Bo Didley, "She's fine, she's fine". Ces chansons proviennent des sessions d'enregistrement de Lucifer on the sofa, elles ont été retravaillées après la tournée intense des Texans. Notez qu'ils feront la première partie des Black Keys les 18 et 19 juin au Zénith de Paris. [plus d'infos]