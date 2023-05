Mutoid Man a annoncé la sortie de son futur album Mutants pour le 28 juillet via Sargent House (Brutus notamment). Il a été produit par Kurt Ballou (Converge) dans son studio de GodCity. Pour cette promotion, la bande à Stephen Brodsky (Cave In, Old Man Gloom, etc.) et Ben Koller (Converge, All Pigs Must Die, etc.) a sorti le morceau d'ouverture de l'opus, "Call of the void". Le groupe sera de passage au Hellfest le dimanche 18 juin et en France pour quatre autres dates en septembre détaillées ci-après dans le cadre de leur tournée européenne. [plus d'infos]