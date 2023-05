Les américains de Local Natives reviennent avec un cinquième album enregistré avec le producteur John Congleton (Death Cab for Cutie, Alvvays, Sharon Van Etten) qui s'intitule Time will wait for no one et dont la sortie est prévue pour le 7 juillet via Loma Vista Recordings. Un extrait se trouve à la suite avec "NYE". [plus d'infos]