Le mois dernier, Nuclear Blast annonçait signer Cavalera, le nouveau projet de Max et Igor Cavalera, les membres fondateurs de Sepultura. Le projet sortira en premier des versions ré-enregistrées du premier EP et du premier album de Sepultura: Bestial devastation et Morbid visions. La version ré-enregistrée du titre éponyme "Morbid visions" se découvre dans la suite. [plus d'infos]