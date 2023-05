Suite au bons retours de What the water wants, le premier album solo du chanteur de Fates Warning (Ray Alder) en 2019, InsideOut Music va sortir son successeur, simplement intitulé II le 9 juin. Ce nouvel opus est de nouveau co-écrit avec Mike Abdow (guitariste de tournée de Fates Warning) et Tony Hernando (Lords Of Black). Les 2 premiers singles s'écoutent dans la suite. [plus d'infos]