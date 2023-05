May 13: NED Helmond De Cacaofabriek

May 20: GER Rüsselsheim/Main Das Rind

May 27: NOR Hurum Welåverock Festival

Jul 13: NOR Brönnöysund Rootsfestival

Sep 16: SWE Uppsala Regina Teater

Sep 17: SWE Uppsala Regina Teater

Oct 4: DEN Copenhagen Beta

Oct 5: GER Berlin Frannz Club

Oct 6: POL Poznan 2 Progi

Oct 7: POL Rzgow Gok

Oct 8: POL Piekary Ślaskie Ok Andaluzja

Oct 10: CZE Olomouc Bounty Rock Cafe

Oct 11: HUN Budapest A 38

Oct 12: SOL Bratislava Majestic Music Club

Oct 14: ITA Borgomanero Teatro Rosmini

Oct 15: GER Regensburg Evenhalle Airport

Oct 16: GER Augsburg Spectrum

Oct 17 : SWI Pratteln Z7

Oct 19: UK Southampton The 1865

Oct 20: UK LondonDingwalls

Oct 23: BEL Verviers Spirit Of 66

Oct 24: GER Aschaffenburg Colos-Saal

Oct 25: GER Cologne Yard Club

Oct 26: GER Übach-Palenberg Rockfabrik

Oct 27: NED Uden De Pul

Oct 28: NED Zoetermeer Boerderij

Oct 29: GER Hamburg Logo