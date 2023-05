Daft Punk a dévoilé une chanson inédite qui s'intitule "Infinity repeating" conçue avec Julian Casablancas (The Strokes) et The Voidz. Elle est publiée sur la réédition du dixième anniversaire de Random access memories qui comprend des versions alternatives de "Get lucky", "Lose yourself to dance" et "Give life back to music", ainsi que des démos inachevées et d'autres enregistrements réalisés en coulisses. [plus d'infos]